Die deutschen Kombinierer nutzten in Abwesenheit des großen Favoriten Jarl Magnus Riiber aus Norwegen die Gunst der Stunde. Da das Springen am Morgen wegen zu starker Winde abgesagt werden musste, wurde der provisorische Sprungdurchgang vom Donnerstag als Grundlage für den Langlauf benutzt.

Faißt in Ruka knapp am Podest vorbei, Riiber feiert Auftaktsieg

Faißt lag bei seiner dritten Podestplatzierung (zuletzt im Februar 2018 in Hakuba) 6,4 Sekunden zurück. Staffel-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) überzeugte mit Platz sechs. Eric Frenzel (Geyer), der am Samstag mit Platz zwei geglänzt hatte, wurde Siebter. Im Weltcup geht es nach der Absage in Lillehammer erst am 19./20. Dezember in Ramsau weiter.