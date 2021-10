Als "Home of the Olympics" in Europa* bietet Eurosport das umfangreichste Angebot an Live-Wintersport und begleitet in neuen Formaten die besten internationalen Wintersportler:innen auf ihrem Weg nach Peking.

Discovery überträgt die Olympischen Winterspiele bei Eurosport im TV sowie im Live-Streaming** auf discovery+ (in Deutschland auf Joyn und JoynPLUS+) mit dem Ziel, ein noch breiteres Publikum anzusprechen, und wird bei Olympia sowie im Vorfeld von Peking 2022 noch mehr faszinierende Geschichten rund um die Live-Action erzählen, um den Zuschauer:innen ein noch intensiveres Erlebnis und tiefergehende Analysen zu bieten.

Discovery und Eurosport: Hier startet die "Road to Beijing"

Discoverys "Road To"-Programme und -Inhalte werden durch ein 360-Grad-Angebot untermauert, das während der Wintersportsaison 2021/22 Live-Action aus der ganzen Welt umfasst. Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele im Februar wird Discovery mehr als 700 Stunden Live-Wintersport senden und insgesamt 3.000 Stunden aus dem Wintersport übertragen. Von Vail bis Val d'Isere, von Lake Louise bis Les Arcs wird Discovery in Europa die beste Action bieten und Millionen von Wintersportfans begeistern.

Ab dem 23. November startet Discovery außerdem ein brandneues Format, das die Top-Stars des Winters bei ihrer Vorbereitung auf Peking 2022 begleitet und die Highlights der Live-Action mit persönlichen Einblicke und starken Meinungen kombiniert.

Die zehnteilige Show “Winter Pass” wird präsentiert von Radzi Chingyangya. Der Brite ist ein begeisterungsfähiger Moderator mit großer Erfahrung in verschiedenen Genres, der schon bei Tokyo 2020 zum Team von Eurosport UK zählte. In den jeweils einstündigen Sendungen besucht Radzi jede Woche einige der schönsten Weltcup-Orte des Winters, berichtet über die Events vor Ort – darunter den Ski-Weltcup im schweizerischen St. Moritz, die Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich sowie den Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen in den Niederlanden - und bietet Fans in ganz Europa Zugang zur Welt des Wintersport.

In jeder Folge von “Winter Pass” werden außerdem eine Reihe von Discovery-Original-Inhalten ausgestrahlt, darunter "Athletes to Watch". In dieser Rubrik geben kommende olympische Topstars persönliche Einblicke, sodass Fans den Menschen hinter dem Athlet:in besser kennen lernen können. Außerdem werden in "Essential Olympic Stories powered by Bridgestone" einige der legendären Olympia-Teilnehmer vergangener Tage wie Hermann Maier, Matti Nykänen und Steven Bradbury geehrt.

“Athletes to Watch" (10 Episoden) und "Essential Olympic Stories powered by Bridgestone" (vier Episoden) werden im Vorfeld von Peking 2022 auch auf den Digital-Plattformen von Eurosport veröffentlicht.

Technologische Highlights, die erstmalig bei Peking 2022 zum Einsatz kommen

Discoverys Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele Peking 2022 wird geprägt sein von technologischen Highlights und Neuheiten - und gleichzeitig an die erfolgreiche und hochgelobte Berichterstattung über Toyko 2020 anknüpfen.

Ab dem 26. Oktober - passend mit dem Meilenstein "100 Tage bis Peking" - und bis zum 29. Oktober sendet Eurosport 1 jeweils zwei Stunden lang Specials der "Hall of Fame"-Reihe und blickt darin auf unglaubliche Olympia-Geschichten der Winterspiele in Turin, Vancouver, Sotschi und PyeongChang zurück

und blickt darin auf unglaubliche Olympia-Geschichten der Winterspiele in Turin, Vancouver, Sotschi und PyeongChang zurück Wie schon in Tokyo 2020 wird Discoverys preisgekröntes Cube-Studio an mehreren Standorten zum Einsatz kommen und den Zuschauer:innen mit seinen Mixed-Reality-Features wieder erstklassige Analysen und spannende Interviews bieten. Bei Peking 2022 werden dabei erneut neue Features und weitere Innovationen eingesetzt, um das Zuschauererlebnis weiter zu verbessern. Die Details werden kurz vor den Spielen enthüllt.

an mehreren Standorten zum Einsatz kommen und den Zuschauer:innen mit seinen Mixed-Reality-Features wieder erstklassige Analysen und spannende Interviews bieten. Bei Peking 2022 werden dabei erneut eingesetzt, um das Zuschauererlebnis weiter zu verbessern. Die Details werden kurz vor den Spielen enthüllt. Die beliebte Hymne, die der preisgekrönte Komponist Steven Price in Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra für Tokyo 2020 exklusiv für Discovery produziert hat, kommt auch bei Peking 2022 zum Einsatz

Andrew Georgiou, President of Sports bei Discovery, sagt: "Da die Olympischen Winterspiele nur sechs Monate nach Tokyo 2020 stattfinden, bietet Peking 2022 eine einzigartige Gelegenheit, die Dynamik und das Rekord-Engagement zu nutzen, das Discovery sowohl bei den Sportfans als auch bei der erweiterten Zielgruppe auf den eigenen Plattformen erzielt hat.

Ein herausragender Erfolg von Tokyo 2020 war die Veränderung der Art und Weise, in der discovery+ und unsere digitalen Plattformen Geschichten erzählt haben. Sie erreichen nicht nur das gesamte Zielgruppenspektrum, sondern eignen sich auch perfekt für das weiterführende Storytelling fernab der Live-Action. Dies hat es uns ermöglicht, persönliche Geschichten zu erzählen, die noch mehr Menschen ansprechen, insbesondere indem wir eine tiefere Verbindung zu den Athleten herstellen, die Welt, in der sie leben zeigen, und Themen aus der Gesellschaft beleuchten, für die sie sich engagieren”, so Georgiou weiter:

"Wenn man diese Tiefe des Storytellings mit unserem konkurrenzlosen Angebot an Live-Berichterstattung über den Wintersport kombiniert, sind wir der umfassendste Ort, um die Reise nach Peking 2022 zu verfolgen. Sowohl PyeongChang 2018 als auch Tokyo 2020 haben gezeigt, wie der Erfolg nationaler Helden Rekordwerte generiert hat. Da viele unserer Kernregionen wahre Wintersportmärkte sind, freuen wir uns darauf, in diesem Winter noch einen Gang zuzulegen.“

Scott Young, Senior Vice President, Content and Production bei Discovery Sports, ergänzt: "Wir werden nichts unversucht lassen, um die Geschichten zu erzählen, die für Millionen von Fans in ganz Europa im Vorfeld und während Peking 2022 wichtig sind. Mit Radzi Chinyanganya, der nun eine europaweite Rolle für unser neues ‘Winter Pass’-Programm übernimmt, haben wir einen außergewöhnlichen Moderator, der perfekt geeignet ist, die Zuschauer mit einem jungen, dynamischen und innovativen Storytelling-Ansatz anzusprechen, den er bereits in Tokio für Discovery in Großbritannien gezeigt hat.

Wie schon bei unseren Grand-Slam-Tennisübertragungen hat sich das immersive Cube-Studio auch in Tokyo 2020 als äußerst beliebt bei Zuschauer:innen und Athlet:innen erwiesen. Wir freuen uns darauf, diese brillante Technologie in ihrem neuen und verbesserten Gewand für Peking 2022 zu enthüllen. Das bedeutet, dass die Fans wie nie zuvor noch tiefere Analysen von unserem unglaublichen Team an Wintersportexpert:innen aus ganz Europa genießen können”, so Young.

Nach dem Erwerb der Rechte im Jahr 2015 hat Discovery seine ersten Olympischen Winterspiele mit PyeongChang 2018 übertragen und dabei sowohl bei den linearen als auch bei den digitalen Zuschauerzahlen auf den lokalisierten Eurosport-Plattformen Rekordwerte erzielt. Die Olympischen Winterspiele Peking 2022 werden mit der Eröffnungsfeier feierlich am Freitag, den 4. Februar, eröffnet und werden über discovery+, Eurosport und die Eurosport App in über 50 Märkten in Europa übertragen.

*Discovery zeigt Beijing 2022 in ganz Europa außer in Russland

**Peking 2022 wird auf discovery+ in Dänemark, Finnland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Spanien und dem Vereinigten Königreich zu sehen sein. In allen anderen europäischen Märkten, außer Russland, werden die Olympischen Winterspiele auf Eurosport zu sehen sein.

