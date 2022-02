Vor der offiziellen Eröffnungsfeier am 4. Februar geht es für die Eishockeyspielerinnen, die Eiskunstläufer*innen, die Curler*innen und die Freestyle-Skifahrer*innen in den ersten Vorentscheidungen bereits zur Sache.

Ab 5. Februar geht es in allen Wettbewerben in der chinesischen Hauptstadt dann um Edelmetall.

Ad

Die letzten Medaillen der Olympischen Spiele von Peking werden am Abschlusstag am Sonntag, 20. Februar 2022 vergeben. Dann stehen Entscheidungen im Viererbob, im Eishockey und im Skilanglauf an.

Olympia Peking Olympia: Zeitplan, Kalender und Termine der Winterspiele Peking 2022 28/09/2021 AM 22:33

Während der Olympischen Spiele von Peking findet Ihr hier unter dem Link unten topaktuell alle Ergebnisse, Tabellen und Daten zu den Wettkämpfen:

Das könnte Dich auch interessieren: "Echte Herausforderung": Extrem-Wetter bedroht Zeitplan

"Ein Albtraum": Corona-Angst treibt deutsche Olympioniken um

Olympia Peking Olympia-Medaillenspiegel von Peking: Die Gold-Übersicht VOR 41 MINUTEN