Am sechsten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden insgesamt sechs Goldmedaillen vergeben.

Auch "Team D" möchte wieder erfolgreich Medaillen sammeln.

22/12/2021 AM 08:10

Noch erfolgreicher waren bislang nur die Schweden und die Niederländer.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Mittwoch voraus:

Die große Medaillenhoffnungen aus deutscher Sicht liegen im Rodel-Doppelsitzer der Herren. Nach den Erfolgen in den Einer-Konkurrenz durch Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger möchte "Team D" seine Dominanz weiter unterstreichen.

Gute Chancen auf olympisches Edelmetall bestehen für beide deutschen Paarungen: Die amtierenden Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt möchten ihre fünfte gemeinsame Goldmedaille einfahren. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken dürfen sich ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Die schärfsten Konkurrenten kommen derweil aus Lettland und Österreich.

Neben dem lettischen Brüderpaar Andris und Juris Sics wollen auch Thomas Steu und Lorenz Koller im Kampf um die Medaillen mitsprechen.

Ohne den dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel starten die deutschen Kombinierer am Mittwoch im Zhangjiakou Ski Jumping Centre sowie im Cross-Country Centre in ihren ersten Wettkampftag. Zunächst im Springen von der Normalschanze ab 9:00 Uhr deutscher Zeit sowie anschließend in der Langlauf-Loipe über 10 km ruhen die Hoffnungen auf Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid.