Geschichte und Einheit - zwei besondere Faktoren, die das Design der diesjährigen Medaillen beeinflusst haben. "Tong Xin" lautet der Name des begehrten Edelmetalls, der übersetzt so viel wie "gemeinsam als Einheit" bedeutet.

Auf der Vorderseite befinden sich in der Mitte die fünf olympischen Ringe, welche von weiteren Kreisen umrundet werden. In diesen sind Eis-, Schnee- und Wolkenmuster eingraviert.

Die Anordnung der verschiedenen Elemente auf der Rückseite sind hingegen an das Design aus dem Jahr 2008 angelehnt, als die Sommerspiele in der chinesischen Hauptstadt ausgetragen wurden.

Der innere Kreis samt der fünf Ringe und das olympische Logo soll an ebenjene Medaillen erinnern. Damals ergänzte ein äußerer Kreis, der aus Jade bestand, die Erscheinungsform.

Die Bänder sind zudem in den Farben Rot und Gold gehalten, die das chinesische Neujahrsfest symbolisieren. In den kommenden Tagen werden insgesamt 109 Medaillenzeremonien in 15 verschiedenen Sportarten stattfinden.

