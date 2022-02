"Auf gar keinen Fall habe ich meine Karriere beendet. Ich habe eine Winterpause eingelegt", sagt die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang.

Im Podcast-Gespräch mit Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen erklärt Dajana Eitberger, dass sie im Dezember an Covid erkrankt sei und im Laufe der nächsten Wettkämpfe gemerkt hätte, dass sie dem Druck nicht Stand halte.

"Mein Körper braucht eine Pause und ich habe ihm die nötige Zeit für Regeneration gelassen. Das war die richtige Entscheidung, um nächstes Jahr wieder auf dem Schlitten liegen zu können und keine langfristigen, schwerwiegenden Folgen zu haben."

Olympia-Podcast mit Dajana Eitberger

An der Vergabe der Spiele an Peking übt sie Kritik: "Die Situation rund um China ist sehr prekär. Gerade jetzt werden viele Sportler laut, weil wir uns nicht den Ort ausgesucht haben. Menschenrechte, Nachhaltigkeit, die Corona-Pandemie – das fällt den Sportlern gerade auf die Füße und trägt dazu bei, dass das ganz besondere Spiele sind, aber nicht das, was man einem Sportler wünscht. Da blutet mein Herz, gerade für die Athleten, die Olympische Spiele letzte oder das erste Mal erleben."

Hinsichtlich ihrer Karriere sagt die 31-jährige, dass es ihr nie leicht gemacht worden sei. "Ich war immer diejenige, die sich durchgekämpft hat, bis heute. Wenn ich mich mit meinem Lebensgefährten darüber unterhalte, ob ich aufhöre, sage ich immer: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Deswegen hänge ich das nicht an den Nagel. Ich warte immer noch auf den ganz, ganz großen Moment", so Eitberger.

