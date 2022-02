"Der Moment, in dem ich meiner Familie, meinem Manager gesagt habe: 'Ich höre auf', das war... boah", erinnert sich Friesinger-Postma im Podcast-Gespräch mit Fabian Hambüchen, der 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold am Rech gewann.

Medaillen seien "wahnsinnig wertvoll, aber Familie ist noch wertvoller", so Friesinger-Postma, die nach drei olympischen Goldmedaillen und 16 WM-Titeln ihre Laufbahn im Juli 2010 beendete und bei Olympia in Peking als TV-Expertin für Eurosport arbeitet.

Eine Profi-Karriere auf dem Eis verlange zwar extrem viel Hingabe, aber: "Ich habe in meiner Jugend nichts verpasst."

Man finde "sich halt zusammen, wenn man die selben Interessen hat. Ich habe viele Freundinnen und Schulkameraden in Inzell gehabt, die auch Eisschnelllauf gemacht haben", so die Ex-Athletin.

Sie habe natürlich "auch Party gemacht. Nicht am Tag vorm Wettkampf. Ich habe sehr hart trainiert, aber ich war sicher keine Asketin", betont Friesinger-Postma.

