Die 36-Jährige, die im November vergangenen Jahres Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den ehemaligen chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli erhoben hatte und danach komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden war, habe die Erlaubnis erhalten, die strenge Olympia-Blase in Peking zu betreten, so das IOC.

Diese Blase soll dafür sorgen, dass möglichst wenige Corona-Fälle während der Olympischen Spiele auftreten.

Er selbst habe auf ein persönliches Treffen bestanden, betonte Bach. Dies sei eine Frage des Respekts und notwendig, "um zu erfahren, wie sie selbst die Situation sieht".

Auf die Nachfrage, ob er eine Untersuchung der Vorwürfe Peng Shuais von sich aus fordern werde, meinte er: "Es muss ihre Entscheidung sein. Es geht um ihr Leben. Es sind ihre Anschuldigungen."

Zensur befürchtet: Peng Shuai nahm Vorwürfe zurück

Daher wolle er zunächst einmal in einem persönlichen Gespräch mit der Tennis-Spielerin herausfinden, was deren Wunsch sei. Nach dem Treffen werde man "besser wissen, wie es ihr körperlich und mental geht", so Bach. Ein Sprecher des IOC erklärte, dass es noch keinen genauen Termin gebe.

Das Internationale Olympische Komitee war kurz nach Aufkommen der Vorwürfe von Peng Shuai in die Kritik geraten, weil man sich zunächst aus dem Thema heraushalten wollte. Auf Druck der Öffentlichkeit führte Bach schließlich ein Video-Telefonat mit der 36-Jährigen. Darin wurde das persönliche Treffen in Peking vereinbart.

