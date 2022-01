Im National Sliding Centre in Yanqing werden bei den Olympischen Winterspielen von Peking (4. bis 20. Februar) die Medaillen im Rennrodeln, Bob und Skeleton vergeben.

Yanqing liegt 75 Kilometer nordwestlich von Peking. Die für die Winterspiele errichtete Bob- und Rodelbahn hat eine Gesamtlänge von 1,975 Kilometer.

Das deutsche Team hat in allen drei Sportarten sehr gute Medaillenchancen . Im Rodeln ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem dreimaligen Olympiasieger Felix Loch sowie Johannes Ludwig, der viermaligen Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, der amtierenden Einzel-Weltmeisterin Julia Taubitz und dem Doppelsitzer-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt, die 2014 und 2018 jeweils Doppel-Olympiasieger (Doppelsitzer und Team) wurden.

Im Bob ist Francesco Friedrich im Zweier- und Viererbob der große Favorit auf Gold. Das Frauen-Bob-Team reist mit der Olympiasiegerin von Pyeongchang, Mariama Jamanka, nach Peking.

Im Skeleton heißen die deutschen Hoffnungsträger Axel Jungk, Christopher Grotheer, Tina Hermann und Jacqueline Lölling. Grotheer und Hermann wurden 2021 Weltmeister im Einzel und Mixed. Die 29-jährige Hermann ist gar seit 2019 im Einzel bei Weltmeisterschaften ungeschlagen. Nun soll olympisches Gold folgen.

Hier findet ihr alle Informationen und Sendezeiten zu den olympischen Wettkämpfen im Rennrodeln, Bob und Skeleton.

Olympia 2022: Rodeln, Bob, Skeleton live im TV

Eurosport überträgt die olympischen Wettbewerbe im Eiskanal von Yanqing live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2. Welche Durchgänge in voller Länge gezeigt werden, hängt auch von den anderen Wettkämpfen ab. Die Medaillenentscheidungen gibt es natürlich definitiv live zu sehen.

Olympia 2022: Bob, Rodeln, Skeleton live im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde der Olympischen Spiele. Das gilt natürlich auch für die Wettkämpfe im Rodeln, Bob und Skeleton. Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ seht ihr auf Bonuskanälen zusätzlich zum TV-Programm auf Eurosport 1 und Eurosport 2 alle Durchgänge live und in voller Länge.

Olympia 2022: Rodeln, Bob, Skeleton im Liveticker

Eurosport.de berichtet im Olympia-Liveticker von allen Wettbewerben der Olympischen Winterspiele in Peking. Zudem gibt es auf Eurosport.de zu allen Medaillenentscheidungen im Eiskanal auch einen eigenen Liveticker.

Olympia 2022 - Rodeln, Bob, Skeleton: Zeitplan im National Sliding Centre

Alle Zeiten sind MEZ / Medaillenentscheidungen gefettet

Rodeln:

5. Februar, 12:10 Uhr: Männer Einsitzer, 1. Lauf

Männer Einsitzer, 1. Lauf 5. Februar, 13:50 Uhr: Männer Einsitzer, 2. Lauf

Männer Einsitzer, 2. Lauf 6. Februar, 12:30 Uhr: Männer Einsitzer, 3. Lauf

Männer Einsitzer, 3. Lauf 6. Februar, 14:15 Uhr: Männer Einsitzer, 4. Lauf

7. Februar, 12:50 Uhr: Frauen Einsitzer, 1. Lauf

Frauen Einsitzer, 1. Lauf 7. Februar, 14:30 Uhr: Frauen Einsitzer, 2. Lauf

Frauen Einsitzer, 2. Lauf 8. Februar, 12:50 Uhr: Frauen Einsitzer, 3. Lauf

Frauen Einsitzer, 3. Lauf 8. Februar, 14:35 Uhr: Frauen Einsitzer, 4. Lauf

9. Februar, 13:20 Uhr: Männer Doppelsitzer, 1. Lauf

Männer Doppelsitzer, 1. Lauf 9. Februar, 14:35 Uhr: Männer Doppelsitzer, 2. Lauf

10. Februar, 14:30 Uhr: Team-Staffel

Skeleton:

10. Februar, 2:30 Uhr: Männer, 1. Lauf

Männer, 1. Lauf 10. Februar, 4:00 Uhr: Männer, 2. Lauf

Männer, 2. Lauf 11. Februar, 2:30 Uhr: Frauen, 1. Lauf

Frauen, 1. Lauf 11. Februar, 4:00 Uhr: Frauen, 2. Lauf

Frauen, 2. Lauf 11. Februar, 13:20 Uhr: Männer, 3. Lauf

Männer, 3. Lauf 11. Februar, 14:55 Uhr: Männer, 4. Lauf

12. Februar, 13:20 Uhr: Frauen, 3. Lauf

Frauen, 3. Lauf 12. Februar, 14:55 Uhr: Frauen, 4. Lauf

Bob:

13. Februar, 2:30 Uhr: Monobob Frauen 1. Lauf

Monobob Frauen 1. Lauf 13. Februar, 4:00 Uhr: Monobob Frauen, 2. Lauf

Monobob Frauen, 2. Lauf 14. Februar, 2:30 Uhr: Monobob Frauen, 3. Lauf

Monobob Frauen, 3. Lauf 14. Februar, 4:00 Uhr: Monobob Frauen, 4. Lauf

14. Februar, 13:05 Uhr: Zweierbob Männer, 1. Lauf

Zweierbob Männer, 1. Lauf 14. Februar, 14:40 Uhr: Zweierbob Männer, 2. Lauf

Zweierbob Männer, 2. Lauf 15. Februar, 13:15 Uhr: Zweierbob Männer, 3. Lauf

Zweierbob Männer, 3. Lauf 15. Februar, 14:50 Uhr: Zweierbob Männer, 4. Lauf

18. Februar, 13:00 Uhr: Zweierbob Frauen, 1. Lauf

Zweierbob Frauen, 1. Lauf 18. Februar, 14:30 Uhr: Zweierbob Frauen, 2. Lauf

Zweierbob Frauen, 2. Lauf 19. Februar, 2:30 Uhr: Viererbob Männer, 1. Lauf

Viererbob Männer, 1. Lauf 19. Februar, 4:05 Uhr: Viererbob Männer, 2. Lauf

Viererbob Männer, 2. Lauf 19. Februar, 13:00 Uhr: Zweierbob Frauen, 3. Lauf

Zweierbob Frauen, 3. Lauf 19. Februar, 14:30 Uhr: Zweierbob Frauen, 4. Lauf

20. Februar, 2:30 Uhr: Viererbob Männer, 3. Lauf

Viererbob Männer, 3. Lauf 20. Februar, 4:20 Uhr: Viererbob Männer, 4. Lauf

Vollgas-Fahrt im Eiskanal bei bis zu 5G: So funktioniert Rodeln

