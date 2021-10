Eine weitere Medaille sicherte sich am letzten EM-Tag Routinier Joachim Eilers. Der 31 Jahre alte Keirin-Europameister von 2014 holte sich in seiner Paradedisziplin am Samstagabend Bronze.

Damit beendet der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die Titelkämpfe mit acht Medaillen. Neben Friedrich gewann am Mittwoch der Bahnrad-Vierer der Frauen unter anderem mit den Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer (Kempten) und Mieke Kröger (Bielefeld) nach Olympia-Gold in Tokio auch EM-Gold in der Mannschaftsverfolgung.

Brennauer sicherte sich am Freitag zudem Gold in der Einzelverfolgung, Kröger holte Bronze. Ebenfalls erfolgreich war Pauline Sophie Grabosch. Die Magdeburgerin gewann im Zeitfahren über 500 m Silber.

Radsport Nächste Medaille bei Bahnrad-EM: Friedrich gewinnt Silber im Sprint GESTERN AM 20:14

Bereits in eineinhalb Wochen wird es für die BDR-Athleten erneut ernst. Dann geht es im französischen Roubaix (20. bis 24. Oktober) um WM-Medaillen.

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Streich: Brennauer holt erneut Gold für Deutschland

(SID)

Friedrich rast im Keirin der Frauen zur Goldmedaille

Radsport Bahnrad-EM: Frauen verpassen Gold im Team-Sprint nur knapp 05/10/2021 AM 19:00