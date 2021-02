Am letzten Tag des Trainingslagers am Gardasee war ein SUV ungebremst in die Bora-Gruppe hineingefahren und verletzte neben Rüdiger Selig und Andreas Schillinger auch den niederländischen Neuzugang Wilco Kelderman schwer. Selig zog sich eine Gehirnerschütterung und Prellungen zu, bei Schillinger, wurden unter anderem mehrere Wirbelbrüche diagnostiziert.