Philipp Walsleben setzte sich nach 175 Kilometern und einem ansteigenden Schlusskilometer im Duell gegen Diego Rubio (Burgos – BH) durch und nahm dem Spanier noch sieben Sekunden ab.

Das Duo hatte sich vorher von der Konkurrenz abgesetzt und den Sieg unter sich ausgemacht.

Dritter wurde im Bergaufsprint des ersten Verfolgerfeldes Arnaud Demare (Groupama – FDJ) vor Kristoffer Halvorsen (Uno-X) und Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM).

Die Boucles de la Mayenne führt über vier Etappen kreuz und quer durch das gleichnamige Departement, das zwischen Paris und der Bretagne liegt, und endet am Sonntag in dessen Zentrum in Laval. Alle vier Etappen sind hügelig und laden zu Attacken ein.

