Chris Froome (Ineos) hat auch im Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" den Schleier über seine sportliche Zukunft nicht gelüftet, aber mit entsprechenden Äußerungen den Raum für Spekulationen vergrößert. "Ich muss viele Aspekte berücksichtigen, ich stecke jetzt voll in diesem Prozess drin. Ich werde in den kommenden Wochen und Monaten neue Schritte unternehmen", sagte Froome.

Der vierfache Tour-de-France-Sieger fügte vielsagend an: "Ich hoffe, bis dahin ein klareres Bild meiner Zukunft zu haben. Dann sind alle Diskussionen vorbei und wir wissen, wo wir stehen."

Der aktuelle Stand der Dinge ist der, dass sein Team Ineos zuvor auf Meldungen über einen möglichen Wechsel des viermaligen Tour-de-France-Gewinners mit der Ankündigung reagiert hatte, dass Froome, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft, auch 2020 für Ineos fahren wird.

Radsport Armstrong gibt zu: Ich dopte schon viel früher VOR 15 STUNDEN

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN

Auch der ins Spiel gebrachte mögliche Interessent Movistar hatte dementiert, dass der 34-jährige Brite noch in dieser Saison das Trikot des spanischen Rennstalls tragen wird.

Froome nimmt am Wochenende an der von RSC Sport organisierten "Challenge of the Stars" teil, einem virtuellen Rennen, in dem je eine Gruppe Bergfahrer und Sprinter im K.O. Modus gegeneinander antritt.

Das könnte Dich auch interessieren: Ineos reagiert auf Wechselgerüchte um Froome

Play Icon WATCH Giro-Classics: Chaves mit Ortskenntnis zum Sieg in Risoul 2016 00:03:38

Tour de France Nach Dumoulin-Verpflichtung: So reagierte Primoz Roglic GESTERN AM 18:27