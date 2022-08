Für Wout van Aert (Jumbo-Visma) war es der erste Einsatz seit dem Gewinn des Grünen Trikots bei der Tour de France im Juli.

Dritter wurde van Aerts Landsmann Quinten Hermans (Intermarche). Der Bocholter Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) wurde als bester Deutscher Siebter.

Für Marco Haller, der bei Bora-hansgrohe zumeist Helferdienste verrichtet, ist es der bislang größte Karriereerfolg. "Es ist ein superschöner Tag. Es ist auch für mich ein emotionaler Sieg, er ist so ein loyaler Fahrer. Das ist eine ganz, ganz große Nummer von ihm", sagte der deutsche Meister und Haller-Teamkollege Nils Politt im "NDR".

Viele der favorisierten Top-Sprinter um Europameister Fabio Jakobsen aus den Niederlanden waren von einem Massensturz rund 30 km vor dem Ziel ausgebremst worden. "Die ganze Straße lag voll. Ein Sturz ist nie schön, er hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das Rennen", sagte Politt.

Cyclassics Hamburg eines von zwei World-Tour-Rennen in Deutschland

Die Cyclassics fanden erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie statt, 2020 und 2021 war das Rennen abgesagt worden. Die Cyclassics in Hamburg sind neben dem Frühjahrsklassiker Eschborn-Frankfurt das einzige World-Tour-Rennen in Deutschland. Die am Mittwoch beginnende Deutschland Tour (bis 28. August) zählt nicht zur höchsten Kategorie.

