Vom 19. August bis 11. September läuft die Vuelta 2022. Start ist in der niederländischen Stadt Utrecht, Zielort ist traditionell die spanische Hauptstadt Madrid.

Insgesamt geht es über 21 Etappen und 3280,5 Kilometer. Darunter befinden sich ein Einzel- und ein Teamzeitfahren.

Primoz Roglic kämpft bei der prestigeträchtigen Rundfahrt um die Titelverteidigung, auch Richard Carapaz, Alejandro Valverde und Julian Alaphilippe machen sich Hoffnungen.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Vuelta 2022 live im TV, Stream und Ticker.

Eurosport 1 überträgt jede Etappe der Vuelta 2022 live im Free-TV. Übertragungsbeginn variiert und hängt von den Etappen und dem Gegenprogramm ab. In der Regel beginnen die Sendungen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr.

Die Vuelta könnt ihr auch komplett und in voller Länge im Livestream bei discovery+ genießen.

Primož Roglič gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren im Radsport. Der Slowene gewann dreimal in Serie die Vuelta und geht am Freitag als Titelverteidiger an den Start. Während viele Experten an den vierten Triumph glauben, sieht Jens Voigt die Chancen des 32-Jährigen schwinden. Mehr noch: "Roglič wird in seiner Karriere keine große Rundfahrt mehr holen", sagte der Ex-Profi bei Eurosport.de. | Zum Bericht