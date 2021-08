"Azzedine Lagab in unser Team aufzunehmen und das während der laufenden Saison für eine so wichtige Rundfahrt, war natürlich keine einfache Entscheidung. Ich denke, wenn wir als Team dazu stehen, was wir vorgeben zu sein, dann müssen wir uns dieser Sache annehmen und uns selbst hinterfragen", sagte Lagabs neuer Teamkollege Matthias Schnapka: "Viele fragten, ob wir uns sicher sind, dass das die richtige Entscheidung war. Nein, das sind wir nicht. Allerdings können wir hoffen, dass das negative Ereignis der Anstoß zu etwas Positivem wird."

BDR-Sportdirektor Moster hatte während des Zeitfahrens bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio den deutschen Fahrer Nikias Arndt mit den Worten "hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm" angefeuert. Vor Arndt waren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und Lagab im Kampf gegen die Uhr auf die Strecke gegangen. Moster war nach dem Skandal nach Hause geschickt worden.

Das könnte Dich auch interessieren: Roglic stürzt und verliert Rot - Storer holt zweiten Etappensieg

Deutschland-Tour Deutschland Tour: Abschied für Greipel - Cavendish lauert auf Siege GESTERN AM 09:15

(SID)

Roglic erst furios, dann im Sturz-Pech: Highlights der 10. Etappe

Radsport Kittel lobt Cavendish-Comeback: "Absolute Ausnahmeleistung" GESTERN AM 09:02