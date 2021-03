Publiziert 26/03/2021 Am 16:26 GMT | Update 26/03/2021 Am 16:42 GMT

Van der Poel wurde am Ende der 204 Kilometer Dritter, Van Aert kam nicht in die Top Ten.

Es war der erste Saisonsieg für Asgreen.

Das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe konnte am Freitag nicht in Belgien starten. Grund war ein positives Corona-Testergebnis beim britischen Fahrer Matthew Walls. Wie das Team am Freitagvormittag mitteilte, wurden alle restlichen Fahrer zwar negativ auf das Virus getestet, der belgische Radsportverband erteilte dennoch keine Starterlaubnis.

Katalonien-Rundfahrt Kämna endlich gekrönt: Ausreißer-Sieg auf 5. Etappe VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Fragezeichen Froome: Voll im Plan oder "kein Grund zur Hoffnung"?

Highlights: Favoriten verzocken sich - Stuyven nutzt Gunst der Stunde

Mailand - Sanremo Schachmann fordert das Super-Trio in Sanremo heraus 19/03/2021 AM 16:46