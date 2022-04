Pogacar und van der Poel hatten sich an den schweren Kopfsteinpflasteranstiegen von allen Konkurrenten abgesetzt, besonders der Slowene beeindruckte dabei mit seiner Leichtigkeit.

Bei der zweiten von drei Passagen des berühmten Oude Kwaremont warf Pogacar den Turbo an. Der brutalen Tempoverschärfung konnten nur wenige Fahrer folgen. Am letzten Anstieg zum Paterberg war lediglich noch van der Poel an seiner Seite.

Auf der Zielgeraden lieferte sich das Duo dann Stehversuche, wodurch die beiden Verfolger auf den letzten Metern noch aufschließen konnten und es zu einem Vierer-Sprint kam. Diesen gewann van der Poel von der Spitze weg, Pogacar hingegen fand keine Lücke und verpasste so das Podest.

Während der Niederländer überglücklich seinen zweiten Erfolg bei einem Radsport-Monument feierte, war Pogacar völlig frustriert und rang im Ziel um Fassung.

"Ich habe so hart für dieses Rennen gearbeitet. Es ist unglaublich", sagte van der Poel im Siegerinterview. Der 27-Jährige überflügelte mit diesem Sieg seinen Vater Adrie, der "nur" einen Erfolg bei der Ronde Van Vlaanderen (1986) feiern konnte.

Flandern-Rundfahrt: Degenkolb bester Deutscher

Für die deutschen Fahrer endete die 106. Flandern-Rundfahrt nach 272 Kilometern ohne Platzierung unter den Top Ten: Max Kanter (Movistar) war in der ersten Fluchtgruppe des Tages sehr aktiv und lange mit an der Spitze, auch Jonas Koch und Nils Politt (Bora-hansgrohe) gingen in die Offensive - aber als die Favoriten zum Angriff bliesen, konnten sie nicht mehr vorne mithalten.

John Degenkolb war am Ende als 18. bester Deutscher (+1:07 Minuten Rückstand), in der Gruppe um den einstigen Sieger von Mailand - Sanremo und Paris - Roubaix kam auch Jasha Sütterlin als 26. ins Ziel).

Die einzigen deutschen Sieger der Flandern-Rundfahrt bleiben Rudi Altig (1964) und Steffen Wesemann (2004).

(mit SID)

