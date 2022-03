"Er fühlt sich nicht allzu gut. Deshalb bleibt er zu Hause. Zumindest heute müssen wir ohne ihn auskommen", meinte Niermann und spielte damit auf die Streckenbesichtigung an.

Der belgische Meister und Olympiazweite van Aert brach am Donnerstag das Training auf dem Kurs ab. Der 46-jährige Deutsche erklärte dazu weiter: "Wenn er uns nur heute zur Streckenbesichtigung fehlen würde, wäre es nicht allzu schlimm. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass er das Rennen verpassen wird."

Sollte Topfahrer van Aert fehlen, "müssten wir unsere Pläne ändern. Das wäre ein großer Rückschlag. Wir können ihn nicht ersetzen", so Niermann, der allerdings noch einen kleinen Funken Hoffnung hat.

"Wenn er sich für das Rennen am Sonntagmorgen fit und bereit fühlt, lassen wir ihn vielleicht fahren", sagte der Sportdirektor von Jumbo-Visma.

Wout van Aert bisher in Topform

Van Aert hatte sich im Frühjahr bislang in herausragender Form präsentiert, der 27-Jährige gewann zuletzt das E3 Eintagesrennen in seiner belgischen Heimat rund um Harelbeke. Ende Februar hatte sich van Art bereits beim Rennen Omloop Het Nieuwsblad in Ostflandern durchgesetzt.

Die Flandern-Rundfahrt ist einer der Höhepunkte im Frühjahrskalender der Radprofis. Mit Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt gehört das Rennen über 272,5 km zu den fünf Monumenten des Radsports. 2020 war van Aert Zweiter geworden.

