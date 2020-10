In der Gesamtwertung liegt Almeida 56 Sekunden vor dem Niederländer Wilco Kelderman vom Team Sunweb. Gesamtdritter ist weiterhin Pello Bilbao (Bahrain - McLaren / +2:11 min).

Der 24-Jährige holte sich neben den beiden Zeitfahr-Etappen auch Platz eins bei der Bergetappe am 5. Tag des Giro.

Einen großen Sprung in der Gesamtwertung vom elften auf den vierten Rang machte McNulty (+2:23), Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo / +2:30) behauptete Rang fünf und ist damit nun bester Italiener.

Arnaud Démare (Groupama - FDJ) führt weiter die Punktewertung an, Almeida baute seine Führung auch in der Nachwuchswertung aus, Ruben Guerreiro (EF) bleibt im Bergtrikot. Ineos Grenadiers festigte seine Spitzenposition in der Teamwertung.