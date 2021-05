Publiziert 12/05/2021 Am 15:36 GMT | Update 12/05/2021 Am 16:22 GMT

Caleb Ewan (Lotto Soudal) hat in Cattolica an der Adriaküste die 177 Kilometer lange 5. Etappe des 104. Giro d'Italia gewonnen. Der Australier setzte sich im Massensprint vor Europameister Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos) durch, der zum bereits elften Mal in seiner Karriere Tageszweiter beim Giro wurde, ohne je eine Etappe gewonnen zu haben.

Dritter wurde Elia Viviani (Cofidis) vor Peter Sagan (Bora-hansgrohe) und Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Tim Merlier (Alpecin-Fenix), der in Novara am Sonntag vor Nizzolo gewonnen hatte, fiel im Sprint nach einer Berührung mit Ewan die Kette herunter und er rollte außerhalb der Top Ten über den Zielstrich. Dadurch musste er auch das Maglia Ciclamino des Punkbesten an Nizzolo abgeben.

Überschattet wurde die lange Zeit wenig spektakuläre Flachetappe durch zwei Stürze im Finale: Sowohl Pavel Sivakov (Ineos) als auch Mikel Landa (Bahrain Victorious) mussten sich daher von ihren Ambitionen in der Gesamtwertung verabschieden, der Spanier sogar das Rennen aufgeben.

