"Ich habe vor, dieses Jahr sowohl den Giro als auch die Tour zu beenden", so van der Poel gegenüber dem "Algemeen Dagblad".

Im vergangenen Jahr beendete er sein Tour-Debüt wegen den darauf folgenden Olympischen Spielen nach der 8. Etappe, nachdem er zuvor das zweite Teilstück an der Mur de Bretagne gewonnen und in der Folge sechs Tage lang das Gelbe Trikot getragen hatte.

Nun will der 27-Jährige nicht nur seine zweite Frankreich-, sondern auch seine erste Italien-Rundfahrt in Angriff nehmen. "Der Giro ist definitiv eine Option. Es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, aber die Kombination Giro und Tour ist definitiv in meinem Kopf. Die erste Woche (des Giro) ist sehr attraktiv. Auch wegen der Chance auf das Rosa Trikot. Das ist der Hauptgrund", erklärte van der Poel.

Der 105. Giro d’Italia beginnt am 6. Mai in Ungarn mit einer Flachetappe von Budapest nach Visegrad, gefolgt von einem kurzen Einzelzeitfahren durch die ungarische Hauptstadt sowie einem weiteren Flachstück von Kaposvár nach Balatonfüred.

Wie van der Poel betonte, sei es diesmal sein Ziel, beide dreiwöchigen Rundfahrten durchzustehen. “Eigentlich wollte ich letztes Jahr die Tour zu Ende fahren. Ich habe dem Team signalisiert, dass ich diesmal nach zehn Tagen nicht vom Rad steigen werde!“

