Längster Name eines Etappenortes, zweitlängste Etappe – und womöglich die leichteste: Von der Adria geht es heute schnurgerade parallel zur Autobahn ins Landesinnere nach Bologna und dann in einem Bogen nördlich um Modena herum zum Etappenziel in Reggio Emilia.

Die höchste Erhebung des Tages liegt in Bologna 74 Meter über dem Meer – insgesamt sind auf mehr als 200 Kilometern nur 369 Höhenmeter zu erklimmen.

Mit deutlicherer Ansage in Richtung Massensprint kann eine Etappe kaum führen. Allerdings: Auf dem Schlusskilometer warten noch zwei Linkskurven. Es wird nicht brutal eng, aber aufpassen müssen die Sprinter trotzdem.

2017 gewann hier Fernando Gaviria vor Jakub Mareczko. Phil Bauhaus wurde damals Vierter und holte damit sein zweites Top-5-Ergebnis bei der ersten Grand Tour seiner Profikarriere.

