Über 196 Kilometer führt die 10. Etappe des Giro d'Italia 2022 am Dienstag, 17. Mai von Pescara nach Jesi.

Das wellige Profil der zweiten Hälfte des Teilstücks wird für ein spannendes Rennen sorgen, denn neben den Bergwertungen sind im Parcours noch etliche weitere Steigungen versteckt.

Der Kampf um das Rosa Trikot sollte heute zwar nicht entbrennen, aber weil die Abstände in der Gesamtwertung sehr gering sind und es auch im Ziel wieder Zeitgutschriften gibt, muss Juan Pedro Lopez wachsam bleiben.

Die 10. Etappe des Giro d'Itallia im Liveticker:

Giro-Ticker: Abstand pendelt sich ein

Das Peloton inzwischen langgezogen unterwegs, aber noch ist Zeit für Plaudereien nach dem Ruhetag. Der Abstand bliebt konstant bei 6:10 Minuten inzwischen, länger wird die Leine also wohl nicht werden für das Ausreißer-Trio Lawrence Naesen (Belgien/ag2r) Mattia Bais (Italien/Drone Hopper) sowie Alessandro de Marchi (Italien/Israel).

Liveticker 10. Etappe - Vorsprung steigt massiv an

Im breit aufgefächerten Feld sperrt ein Quartett von Movistar und ein Duo von Alpecin fast komplett die Straße. Deren Stars Mathieu van der Poel und Alejandro Valverde gehören heute zu den großen Favoriten, das Profil der Etappe liegt ihnen ideal und heiß auf Siege sind sie immer. Der Anstand ist schnell auf über fünf Minuten angestiegen - die Rennsituation wird jetzt ruhig bleiben für die nächste Zeit.

13:00 Uhr - noch 180 Kilometer auf 10. Giro-Etappe

Jetzt lässt das Feld die drei Ausreißer ziehen, der Abstand steigt auf 1:24 Minute an. Nun ist die Frage, wie viel Vorsprung man ihnen gibt. kampflos wird diese Etappe sicher nicht weggehen, auf dem schwereren Teil der Strecke werden wir sicher neue Attacken sehen. Ruhige Fahrt im Feld, während die drei Spitzenreiter mit richtig Druck kurbeln.

Ticker 10. Etappe: Start in Pescara

Direkt vom Start weg hat sich ein Trio abgesetzt, der Vorsprung aber noch gering: Der Belgier Lawrence Naesen (ag2r) und die beiden Italiener Mattia Bais (Drone Hopper) sowie Alessandro de Marchi (Israel). Das Feld lässt vorerst aber noch nicht locker, zu viele Rennställe rechnen sich etwas aus auf dieser Etappe.

Giro d'Italia im Ticker: Herzlich willkommen!

Das Feld macht sich heute weiter auf den Weg nach Norden, die Trikots der Führenden strahlen in der italienischen Sonne: Juan Pedro Lopez im Rosa Trikot, Arnaud Démare im maglia ciclamino und Diego Rosa erstmals im blauen Bergtrikot. Im Gesamtklassement liegen nach der Bergankunft am Blockhaus am Sonntag sieben Fahrer innerhalb von 30 Sekunden.

