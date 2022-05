Noch vier Etappen stehen beim Giro d'Italia 2022 auf dem Programm und in der Gesamtwertung ist es knapp wie nie.

Noch liegen vier Fahrer innerhalb einer Minute und der Kampf um das maglia rosa kann auf dem schweren Parcours auch heute wieder voll entbrennen.

Auch in der Bergwertung ist das ein wichtiger Tag, es gibt jeweils 40 Punkte für den ersten Fahrer an den beiden Pässen dieser 17. Etappe.

Im Finale geht es kurz bergab nach der letzten Steigung, der letzte Kilometer führt geradeaus ins Ziel auf 1172 Metern Höhe.

Giro im Liveticker - die 17. Etappe nach Lavarone

Giro-Liveticker: Auftakt zur 17. Etappe

Die Fahrer müssen heute vom Start weg klettern, es geht gleich hinauf zum Passo del Tonale auf 1883 Meter Höhe, ein Anstieg von 8,7 Kilometern Länge. Warum es dort keine Bergpunkte gibt, ist etwas unverständlich. Wer heute was erreichen will, hat sich auf der Rolle für diesen Start warmgefahren... Jetzt wird das Rennen freigegeben und die Attacken beginnen!

Giro, 17. Etappe im Ticker: Regen am Start

Heute wird der Giro zur Regenschlacht! Übles Wetter beim Start, wo sich die Fahrer jetzt aufreihen. Die Temperaturen liegen bei rund zehn Grad, Regenjacken bei allen Fahrern und manche auch mit Beinlingen heute unterwegs.

Es geht nun wie immer neutralisiert los, heute sind es 4,4 Kilometer bis zum Rennstart dieser 17. Etappe.

17. Giro-Etappe: Die Favoriten des Tages

Der Passo del Tonale wird wohl dafür sorgen, dass sich zu Beginn eine kletterstarke Spitzengruppe absetzt. Vielleicht sehen wir schon wieder Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), aber auch Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) oder Bauke Mollema (Trek-Segafredo) wären Kandidaten. Bei den Favoriten werden sich Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) und Mikel Landa (Bahrain-Victorious) wieder beäugen - und duellieren.

Herzlich willkommen zum Liveticker der 17. Giro-Etappe!

Direkt nach dem Start in Ponte di Legno geht es acht Kilometer zum Passo del Tonale hinauf, der von den Organisatoren rätselhafterweise keine Bergklassifikation erhalten hat. Die folgenden 70 Kilometer verlaufen bergab, bevor der Anstieg nach Giovo (3. Kategorie: 5,9 Kilometer; 6,8%) einen welligen Abschnitt zur Hälfte der Etappe einläutet. Nach 121 Kilometern wird in Pergine Valsugana der erste Sprint ausgetragen. Direkt danach geht es in den gleichmäßigen Passo del Vertirolo (1. Kategorie: 11,8 Kilometer; 7,7%) hinein. In Caldonazo werden nach 149 Kilometer die Bonussekunden vergeben.

Der letzte Anstieg zum Monterovene (1. Kategorie: 7,9 Kilometer; 9,9%) weist 1,5 Kilometer vor dem Gipfel eine 15% steile Rampe auf. Die ersten vier Kilometer nach der Bergwertung geht es noch minimal bergan, bevor vier Kilometer Abfahrt ins Ziel folgen. Lavarone ist schließlich nach 168 Kilometern Renndistanz erreicht.

Giro-Strecke: Kurs und Profil der 17. Etappe - neuer Fight am Berg

