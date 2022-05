Die 5. Giro-Etappe startet um 11:45 Uhr und wird schon gegen 16:00 Uhr entschieden sein, weil der Tross auf das italienische Festland weiterzieht.

Mit Lennard Kämna im Bergtrikot und dem Spanier Juan Pablo Lopez im Rosa Trikot sind zwei neue Gesamtführende in den Sonderwertungen heute unterwegs, in der Punktewertung wird der Kampf zwischen den Sprintern und dem aktuellen Spitzenreiter Mathieu van der Poel in eine neue Runde gehen.

Die Strecke macht es den Sprintern nicht leicht, denn in der ersten Etappenhälfte steht ein fast 20 Kilometer langer Anstieg auf dem Programm. Wenn dort schon Tempo gefahren wird, könnte das einige der schnellen Männer in Schwierigkeiten bringen.

Wer das Rennen auf der 5. Etappe macht, könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen!

Giro d'Italia: 5. Etappe im Liveticker

5. Giro-Etappe: Feld dreht auf

Ruhige Rennsituation, Thomas De Gendt persönlich holt die Ausreißer wieder etwas näher an Feld: Der Lotto-Routinier bringt den Abstand auf unter vier Minuten für seinen Kapitän Caleb Ewan.

Sprinterteams übernehmen Verfolgung - noch 142 Kilometer

Das Feld hat sich jetzt organisiert und will der Spitzengruppe nicht zu viel Vorsprung lasen: Der Abstand pegelt sich bei vier Minuten ein, die Tems der Sprinter (Lotto, Groupama, Quick-Step) teilen sich die Arbeit.

5. Giro-Etappe: Vorsprung wächst schnell an

Der Vorsprung ist jetzt auf über vier Minuten angewachsen, das Feld lässt es locker angehen. Es geht über welliges Terrain, noch sind 155 Kilometer zu absolvieren.

Fünf Ausreißer bestimmen die 5. Etappe - noch 164 Kilometer

Ein Finne und vier Italiener sind vorne - die Ausreißer in der Übersicht:

Jaakko Hänninen (ag2r), Alessandro Tonelli (Bardiani), Mirco Maestri (Eolo) sowie Mattia Bais und Filippo Tagliani (Drone Hopper).

5. Giro-Etappe: Ausreißergruppe steht

Jetzt haben sich einige Fahrer erfolgreich abgesetzt und das Feld lässt sie auch gewähren. Ein Quintett setzt sich gerade zügig vom Peloton ab. Keiner der fünf Ausreißer ist eine Gefahr in der Gesamtwertung, sie haben alle über 15 Minuten Rückstand.

11:46 Uhr: Start zur 5. Giro-Etappe - noch 174 Kilometer

Die Etappe läuft, sofort versuchen viele Mannschaften, sich in der Ausreißergruppe zu platzieren. Hohes Tempo und viel Action an der Spitze des Feldes, über 60 km/h auf dem abfallenden Terrain der ersten Kilometer der Etappe.

Giro-Strecke: Kurs und Profil der 5. Etappe nach Messina

5. Giro-Etappe: Bestes Wetter auf Sizilien

Die Fahrer können sich über hervorragende Bedingungen freuen, es ist sonnig im Süden Italiens, aber eine Spazierfahrt werden die 174 Kilometer nicht werden...

Herzlich willkommen zur 5. Giro-Etappe!

Mit einem neuen Spitzenreiter geht der Giro d'Italia 2022 heute auf seine 5. Etappe: Der Spanier Juan Pablo Lopez eroberte gestern am Ätna das Rosa Trikot. Heute dürfte das maglia rosa nicht in Gefahr geraten, der Kampf um den Etappensieg verspricht aber wieder viel Spannung. Wir sind hier von Start bis Ziel für Euch im Liveticker dabei!

