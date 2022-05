Es ist momentan Sprinter-Zeit beim Giro d'Italia. Nachdem gestern bereits die endschnellen Männer in Messina den Etappensieg unter sich ausgemacht haben, wird auch die heutige 6. Etappe ein Tag für die Sprinter werden.

Danach sind dann aber die Sprinter gefragt. Wobei zwei ganz besonders motiviert sein dürften: Mark Cavendish und Caleb Ewan wurden gestern am einzigen Berg des Tages abgehängt und hatten somit keine Chance, im Finale um den Sieg zu kämpfen. Heute wollen sie zurückschlagen. Arnaud Démare hofft dagegen auf seinen zweiten Erfolg in Folge.

Die 6. Giro-Etappe hier im Liveticker:

Die 192 Kilometer zwischen Palmi und Scalea dürften im Gegensatz zur gestrigen Etappe wieder eine halbwegs normale Sprintetappe werden. Nach 34 Kilometern bietet die einzige Bergwertung des Tages am Aeroporto L. Razza (4. Kategorie) ein Sprungbrett für die Ausreißer. Nur wenige Kilometer nach der Bergwertung wird in Vibo Valentia die erste Sprintwertung des Tages ausgefahren. Die folgenden 150 Kilometer bis ins Ziel verlaufen fast komplett flach. Nach 147 Kilometern wird in Guardia Piemontese Marina der Bonussprint ausgetragen. Die Zielankunft in Scalea verläuft über mehrere Kilometer flach und geradeaus. Alle Giro-Etappen in der Übersicht