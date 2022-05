Die 9. Giro-Etappe am Sonntag ist mit fünf Bergwertungen, darunter zwei ganz schweren Anstiegen, eine ganz entscheidende Prüfung für alle Fahrer mit Blick auf die Gesamtwertung.

Der Schlussanstieg zum Blockhaus (13,6km bei 8,4%) ist von den Eckdaten her mit Alpe d'Huez vergleichbar. Davor steht der Passo Lanciano (1310m) an, der ebenfalls zur 1. Kategorie zählt mit 10,3km bei 7,6%.

Dazu kommen zwei Zwischensprints mit Bonussekunden, auch im Ziel gibt es Zeitgutschriften.

Insgesamt sind 191 Kilometer zu bewältigen, das Ziel dürfte gegen 17:15 Uhr erreicht werden. Hier gibt es die Etappe im Liveticker!

Giro-Liveticker: 9. Etappe zur Bergankunft am Blockhaus

Giro-Ticker: Feld kommt immer näher

Mit nur einem Fahrer in der Verfolgung hat Ineos die Rennsituation entschärft und die Distanz nun auf 3:08 Minuten reduziert. Alles läuft auf den erwartete Schlagabtausch der Favoriten in der Gesamtwertung hinaus. Mal sehen, ob schon am vorletzten Berg jemand in die Offensive geht, immerhin ist zwischen den beiden Bergen kein Flachstück mehr zu absolvieren.

14:45 Uhr - noch 75 Kilometer auf 9. Etappe

Das Feld hält die Spitzengruppe an einer recht kurzen Leine, die Chancen auf den Etappensieg für einen der neun Ausreißer sind aktuell nicht besonders hoch. Zu wichtig scheint Ineos der Erfolg heute zu sein. Sollte die Gruppe noch im nächsten Anstieg gestellt werden, könnte auch Lennard Kämna an der Bergwertung doch noch um Punkte kämpfen.

Giro im Ticker: Erster Zwischensprint

Die Spitzengruppe erreicht den ersten Bonussprint dieser 9. Etappe. Der Argentinier Eduardo Sepulveda (Drone Hopper) gewinnt ihn vor Felix Gall (ag2r). Noch 87 Kilometer ins Ziel und zum Beginn der vorletzten Steigung sind es noch knapp 30 Kilometer.

Liveticker 9. Giro-Etappe: Abstand bei 4:30 Minuten

Der Abstand zum Feld liegt bei rund 4:30 Minuten, erst Trek für Lopez und nun auch Ineos für Richard Carapaz machen im Peloton das Tempo. In der Gesamtwertung ist von den Ausreißer Felix Gall mit 6:48 Minuten Rückstand auf das Rosa Trikot der gefährlichste Fahrer.

Giro-Ticker: Spitzengruppe um Gall bestimmt das Rennen

Wir steigen 100 Kilometer vor dem Ziel in die Etappe ein: Neun Fahrer liegen schon eine ganze Weile vor dem Feld, drei der fünf Bergwertungen sind schon absolviert.

Die neun Spitzenreiter in der Übersicht:

Der Österreicher Felix Gall (ag2r) und sein Teamkollege Nans Peters (Frankreich), von Astana Joe Dombrokwsi (USA), Filippo Zana (Italien / Bardiani), der Brite James Knox (Quick Step), Diego Rosa (Italien / Eolo), Joanthan Caicedo (EF / Ecuador) und von Drone Hopper das Duo Eduadro Sepulveda aus Argentinien und Natnael Tesfatsion (Eritrea).

Giro-Strecke: Kurs & Profil der 9. Etappe mit Bergankunft am Blockhaus

