Grand Prix Cycliste in Quebec

Die Grand Prix Cycliste in Quebec und Montreal (GPCQM) finden in diesem Jahr nicht statt. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, mussten die zur World Tour zählenden der Radrennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ursprünglich hätten diese am 11. und 13. September stattfinden sollen. Laut Orga-Chef Serge Arsenault habe es noch immer zu viele offene Fragen gegeben.

"Eine sichere Durchführung wäre angesichts der Corona-Pandemie nicht gewährleistet gewesen. Wir hätten unmöglich alle Bedingungen erfüllen können, sei es hinsichtlich der Gesundheit aller am Rennen beteiligter Personen oder der Organisation an sich", hieß es in der Pressemitteilung.

Deutschland-Tour Deutschland-Tour 2021: Strecke nimmt Kontouren an VOR 6 STUNDEN

"Wir sehen uns im nächsten Jahr am 10. und 12. September", sagte GPCQM-Präsident Serge Arsenault.

(SID mit radsport-news.com)

Das könnte Dich auch interessieren: "Konzept ist fragil": Zabel hält Tour-Abbruch für möglich

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Vor fünf Jahren: Geschkes Tour-Triumph in den Alpen 00:01:43

Tour de France Ineos mit neuem Namen zur Tour 2020 GESTERN AM 15:58