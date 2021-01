Für einige Wochen habe die Polizei daraufhin Beamte in der Straße seines Hauses positioniert, die ihn bewachen sollte. "Wenn ich dann für einen Moment raus wollte, hatte ich immer einen Polizist an meiner Seite, damit nichts passieren konnte", erzählte der Sprinter von Team Jumbo - Visma weiter.

Grund für seinen Hilferuf seien zahlreiche Drohbriefe gewesen. "Wir haben handgeschriebene Briefe erhalten, einmal war sogar ein Strick darin, an dem wir später unser kleines Kind aufhängen sollten. Wenn man so etwas liest und das Stück Seil sieht, ist man schockiert", so Groenewegen, der am 2. Januar erstmals Vater geworden ist.