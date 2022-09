"In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde", kündigte der heute 48-Jährige in einer Mitteilung von "Amazon Prime" an.

Jan Ullrich wurde durch den Tour-Sieg im Sommer 1997 zum Superstar. Doch sportlich lief es bei der Tour de France nie wieder so gut. Anstatt, wie ihm zahlreiche Experten prophezeien, in den kommenden Jahren mehrfach die Tour zu gewinnen, scheiterte Ullrich immer wieder an sich selbst - und an seinem Dauerrivalen Lance Armstrong.

Seine größte Niederlage aber erlebte er nach der Karriere. Als die deutschen Fans ihren Liebling im Anschluss an die Dopingenthüllungen von 2006 fallenließen, verlor er die Bodenhaftung und sorgte für etliche Skandale.

Inzwischen hat er sich, trotz einiger Rückschläge und unter anderem mit der Hilfe von Lance Armstrong, ins Leben zurückgekämpft.

