Er habe generell nichts dagegen, wenn die Zuschauer an die Strecke kämen, "aber es wäre gut, wenn sich nicht so große Pulks bilden, sondern sie sich wenigstens ein bisschen verteilen und eine Maske auf haben", sagte Arndt.

Den berüchtigten Peyresourde bevölkerten am Samstag Menschenmassen nahezu wie in Vor-Corona-Zeiten, Fans rückten dicht an die Fahrer heran. Die überwiegende Mehrheit trug dabei Masken, ein geringer Prozentsatz trotz eindringlicher Mahnungen aber eben nicht.