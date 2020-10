Am Donnerstag war im nah an Roubaix gelegenen Lille die höchste Alarmstufe durch den französischen Gesundheitsminister Olivier Veran ausgerufen worden. Auch das erstmals für dieses Jahr geplante Frauen-Rennen fällt somit flach. Nun soll die 118. Auflage von Paris-Roubaix am 11. April 2021 stattfinden.