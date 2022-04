Pascal Ackermann sollte bei seinem Roubaix-Debüt Helferdienste für seinen Kapitän Matteo Trentin übernehmen und erste Erfahrungen beim prestigeträchtigen Kopfsteinpflaster-Klassiker sammeln.

Doch der Pfälzer schaffte es am Sonntag gar nicht bis zum ersten Pavé-Abschnitt. Gerade einmal 25 Minuten nach dem scharfen Start außerhalb des Startorts Compiégne vermeldeten die Orgnisatoren die Aufgabe des viermaligen Grand-Tour-Etappensiegers.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fahrer erst rund 20 Kilometer in den Beinen, der erste Kopfsteinpflaster-Abschnitt war noch rund 80 Kilometer entfernt.

Der genaue Grund für die Aufgabe bleibt vorerst unklar. Von seinem Team gab es in der ersten Rennstunde noch keine Mitteilung über das frühe Aus des Sprinters.

Paris-Roubaix: Ackermann setzt traurige Serie fort

Für Ackermann ist es das dritte Rennen in Folge, bei dem er nicht das Ziel erreicht. Bereits bei Gent-Wevelgem und dem Scheldeprijs wurde er in der Ergebnisliste mit einem "DNF" ("Did Not Finish") gewertet.

