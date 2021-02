Peter Sagan äußerte sich in der Mitteilung zu den positiven Testergebnissen im Trainingslager überrascht: "Am 29. Januar hatten wir alle einen PCR-Test, um nach Hause fliegen zu können. Allerdings waren die Testergebnisse nicht wie erwartet. Alle drei waren positiv auf Covid-19."

Sagans Plan sah vor, bei den frühen Klassikern Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne-Brüssel-Kuurne am 27. und 28. Februar in die Saison zu starten. Was die Infektion für dieses Vorhaben bedeute, "lässt sich noch nicht genau sagen", meinte Bora-Teamchef Ralph Denk: "Zuerst müssen alle drei wieder völlig gesund sein und eine medizinische Freigabe erhalten, dann können wir überlegen, was die nächsten Schritte sind."