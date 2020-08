Fabio Jakobsen wurde nach seinem Sturz auf der ersten Etappe umgehend in ein Krankenhaus gebracht

Fabio Jakobsen ist nach seinem schweren Sturz auf der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt aus dem Koma geweckt worden. Wie die Veranstalter mitteilten, sei der Zustand des Niederländers, der am Mittwoch im Zielsprint bei rund 80 km/h in die Absperrung geschleudert wurde, "gut". Jakobsen war nach seinem Sturz mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus nach Sosnowiec gebracht worden.

Pawel Gruenpeter, Arzt und stellvertretender Direktor des St. Barbara-Krankenhauses, erklärte am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Der Patient ist bei Bewusstsein, kann den Anweisungen folgen und ist nicht mehr an das Beatmungsgerät angeschlossen. Der Druck ist gut. Wir sind mit seinem Gesundheitszustand heute sehr zufrieden. Der Fahrer kann das Krankenhaus vielleicht in zwei Wochen verlassen."

Schon am Donnerstag hatte Gruenpeter über die Verletzungen von Jakobsen informiert: "Er hat ein schweres Trauma im Gesichtsbereich erlitten - im Bereich der Augenhöhle, des Kieferknochens und Unterkiefers. Glücklicherweise wurden die Augen nicht verletzt."

Angesichts der Schwere des Sturzes sei man überrascht, dass "es keine Schäden am Nervensystem gibt. Darüber sind wir froh. Wir hoffen, alles geht gut aus", meinte der Arzt weiter. Nach einem CT-Scan wurde zudem festgestellt, dass es keine Verletzungen am Gehirn oder an der Wirbelsäule gibt.

Unfallverursacher Groenewegen hatte sich ebenfalls zu Wort gemeldet und auf Twitter entschuldigt. "Ich finde es schrecklich, was gestern passiert ist. Ich kann nicht beschreiben, wie schlecht ich mich für Fabio und alle anderen, die stürzten oder getroffen wurden, fühle", meinte der Niederländer, der selbst stürzte und wegen eines Schlüsselbeinbruchs operiert werden musste.

