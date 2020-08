in einer Minute | Update in 2 Minuten

Dylan Groenewegen hat sich einen Tag nach der Kollision mit Fabio Jakobsen, die zum Horror-Sturz des Deceuninck-Quick-Step-Fahrers bei der Polen-Rundfahrt führte, via Twitter zu Wort gemeldet - und entschuldigt. "Ich finde es schrecklich, was gestern passiert ist. Ich kann nicht beschreiben, wie schlecht ich mich für Fabio und alle anderen, die stürzten oder getroffen wurden, fühle", schrieb er.

Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) twitterte weiter: "In diesem Moment ist Fabios Gesundheit das aller Wichtigste. Ich denke konstant an ihn."

Im Zielsprint auf der 1. Etappe von Chorzów nach Kattowitz gab es auf der leicht abschüssigen Zielgeraden einen Massensprint. Kurz vor dem Ziel zog Groenewegen zur Seite und traf dabei Jakobsen.

Der niederländische Meister flog daraufhin in die Bande. Jakobsen wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der 23-Jährige fünf Stunden operiert. Am Donnerstag soll er aus dem Koma geholt werden.

In Folge der Kollision, bei der die Bande auf die Straße fiel, kamen auch weitere Fahrer zu Fall. Dylan Groenewegen wurde wegen des Vorfalls disqualifiziert und Fabio Jakobsen zum Sieger der Etappe . Nach dem Horror-Sturz gab es heftige Kritik nicht nur an Dylan Groenewegen, sondern auch an den Organisatoren für diese extrem schnelle Zielankunft, bei der die Fahrer bis zu 80 km/h erreichen.

Die UCI hat gegen Groenewegen Maßnahmen eingeleitet.

