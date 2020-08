Deceuninck–Quick-Step statement: Fabio Jakobsen in stable but serious condition

Nach einer fünfstündigen Operation in der vergangenen Nacht befindet sich Fabio Jakobsen vom Team Deceuninck-Quick-Step in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Das teilte das Krankenhaus mit, in das der Niederländer nach seinem Sturz auf der Zielgerade der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt gebracht worden war. Es seien keine Verletzungen am Gehirn oder an der Wirbelsäule festgestellt worden.

"Nachdem wir den Sturz gesehen haben, haben wir das Schlimmste befürchtet, aber jetzt wissen wir, dass die Situation ernst, aber stabil ist", bestätigte Renndirektor Czeslaw Lang nach einem Besuch im Krankenhaus in einer Mitteilung der Organisatoren: "Nachdem ich mit dem Krankenhausdirektor gesprochen habe, bin ich etwas erleichtert."

Nach Angaben der Ärzte seien bei Jakobsen weder Verletzungen am Gehirn noch an der Wirbelsäule festgestellt worden. "Er hat ein schweres Trauma im Gesichtsbereich erlitten - im Bereich der Augenhöhle, des Kieferknochens und Unterkiefers. Glücklicherweise wurden die Augen nicht verletzt", erklärte Paweł Gruenpeter, Arzt und stellvertretender Direktor des St. Barbara-Krankenhauses in Sosnowiec.

Angesichts der Schwere des Sturzes sei man überrascht, dass "es keine Schäden am Nervensystem gibt. Darüber sind wir froh. Wir hoffen, alles geht gut aus", meinte der Arzt weiter: "Im Moment befindet er sich auf der Intensivstation in einem stabilen Zustand. Er wird nach der Narkose noch beatmet. Am Donnerstag soll jedoch versucht werden, ihn aus dem Koma aufzuwecken. Dann werden wir sehen, wie es ihm geht."

Verletzter Mitarbeiter ebenfalls in "stabilem Zustand"

Seit dem von Dylan Groenewegen (Jumbo - Visma) verursachten Unfall, der seinen Landsmann bei rund 80 km/h in die Barriere gedrängt hatte, befindet sich der 23-Jährige im künstlichen Koma.

Bei dem Unfall hatte sich Jakobsen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, einen gebrochenen Gaumen sowie eine Quetschung der Luftröhre zugezogen. Eine neue Mitteilung über seinen Zustand soll gegen 14 Uhr veröffentlicht werden.

Der Mitarbeiter der Organisation, mit dem Jakobsen bei seinem Sturz zusammengeprallt war und der dabei ebenfalls schwer am Kopf verletzt wurde, sei dagegen wieder bei Bewusstsein und befinde sich ebenfalls in einem "stabilen Zustand", wie es hieß.

