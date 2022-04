Einen Monat vorher hatte er – noch schmerzfrei – Paris-Nizza für sich entschieden.

Zwei Wochen sind seitdem vergangen, doch die Situation hat sich nicht verbessert. ”Ich hatte Probleme mit dem Muskel hinter meinem Knie, bevor ich hierherkam. Unter der Woche wurde es dann nicht unbedingt besser”, erzählte er im Gespräch mit der belgischen Tageszeiten "Het Nieuwsblad". Darum entschlossen seine Mannschaft und er sich dazu seinen geplanten Start beim Wallonischen Pfeil am Mittwoch und Lüttich-Bastogne-Lüttich, das er 2020 gewonnen hatte, abzusagen.

”Ich muss erst selbst wieder dafür sorgen, dass ich in Ordnung bin; dass ich mich auf dem Rad wieder gut fühle. Wir müssen herausfinden, was das Problem genau ist, um es behandeln zu können, so dass ich nicht noch mehr Probleme bekomme”, gab der 32-Jähre zu Protokoll.

Statt des dreifachen Vuelta-Siegers kann Jumbo mit Wout van Aert aufwarten. Der Belgier fügte nach seiner Corona-Erkrankung und dem Verpassen der Flandern-Rundfahrt und des Amstel Gold Race seiner Rennplanung mit “La Doyenne“ einen anderen Klassiker hinzu. Bei beiden Ardennenklassikern kann die niederländische WorldTour-Formation zudem auf Tiesj Benoot und Jonas Vingegaard bauen.

