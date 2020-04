Das erste Mai-Wochenende widmet Eurosport allen Radsportfans und besonders zwei großen Radstars: Peter Sagan und Fabian Cancellara. Eurosport präsentiert spezielle Thementage, den "Sagan-Samstag" und den "Cancellara-Sonntag“, und zeigt die größten Erfolge und spannendsten Rennen der beiden Topfahrer aus den letzten Jahren.

Zudem können sich Fans auf die neue, exklusive Dokumentation "Band of Brothers"" rund um das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe am 2. Mai bei Eurosport 1 im Free-TV sowie auf Abruf im Eurosport Player freuen.

Sagan-Samstag und die neue Doku "Band of Brothers":

Am 2. Mai ist großer Sagan-Samstag bei Eurosport: Eurosport 1 zeigt neben einer Auswahl der besten Rennen aus Peter Sagans bisheriger Profikarriere auch die neue Dokumentation "Band of Brothers" im Free-TV. In der exklusiven, 30-minütigen Dokumentation erhalten die Fans einen Einblick hinter die Kulissen des deutschen Radsportteams Bora-hansgrohe, bei dem neben Peter Sagan auch die deutschen Radprofis Emanuel Buchmann, Pascal Ackermann und Maximilian Schachmann unter Vertrag sind.

Sendezeiten bei Eurosport 1:

14:00 – 15:30 Uhr: Flandern-Rundfahrt 2016

15:30 – 17:00 Uhr: Rad-Straßenweltmeisterschaft 2017

17:00 – 18:30 Uhr: Paris-Roubaix 2018

18:30 – 19:00 Uhr: Band of Brothers

Cancellara-Sonntag:

Er ist der "König der Klassiker" - Fabian Cancellara. Am großen Cancellara-Sonntag (3. Mai) bei Eurosport 1 blickt Fabian Cancellara in dem neuen Eurosport-Format "An diesem Tag" auf einige seiner Klassiker-Siege zurück und teilt exklusive Erinnerungen und Emotionen der Erfolge beim Strade Bianche, Mailand-San Remo, E3 Binckbank Classic, der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix.

Zudem zeigt Eurosport 1 die besten Momente und Szenen von den Radrennen Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt aus den Jahren 2015-2019.

Sendezeiten bei Eurosport 1:

14:00 – 14:30 Uhr: An diesem Tag: Paris-Roubaix 2006

14:30 – 15:30 Uhr: Best of: Paris-Roubaix 2015-2019

15:30 – 16:00 Uhr: An diesem Tag: Milan – San Remo 2008

16:00 – 16:30 Uhr: An diesem Tag: E3 Harelbeke 2013

16:30 – 17:00 Uhr: An diesem Tag: Flandern-Rundfahrt 2014

17:00 – 18:00 Uhr: Best of: Flandern-Rundfahrt 2015-2019

18:00 – 18:30 Uhr: An diesem Tag: Strade Bianche 2016

