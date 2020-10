"Ich habe gehört, dass der Motorradfahrer sich schuldig fühlte, aber er sollte sich keine Sorgen machen und ich hoffe, dass ihn dieses Interview dabei unterstützt. Ich mache ihm keinen Vorwurf", so Alaphilippe.

Viele Fans und auch Fahrer-Kollegen, wie der oft aufbrausende Remco Evenepoel, hatten nach dem Vorfall auf den Motorradfahrer geschimpft, der am rechten Straßenrand gehalten hatte, um das Spitzenreiter-Trio passieren zu lassen und sich hinter ihm einzusortieren - genau, wie es seine Aufgabe war. Wer die Abläufe im Renn-Convoy kennt, stellte aber sofort fest, dass der Motorradfahrer am wenigsten für den Vorfall konnte.

Flandern-Rundfahrt OP nach Brüchen bei Alaphilippe: Sturz in Flandern mit Folgen 19/10/2020 AM 15:25

Wout Van Aert (Jumbo - Visma) war an der Spitze des Trios auf die rechte Seite herübergezogen, um sich an das Motorrad anzusaugen. Er scherte spät aus, um auszuweichen, Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) an seinem Hinterrad noch später, und Alaphilippe blieb schließlich keine Reaktionszeit mehr.

Wilder Sturz vom Weltmeister: Alaphilippe crasht mit Motorrad

Alaphilippe zum Sturz: "Konnte nichts mehr tun"

"Ich kann mit dem Rad umgehen - ich komme um Hindernisse herum, kann mich durch enge Lücken quetschen - aber in dem Fall, konnte ich nichts mehr machen", so Alaphilippe nun im Rückblick. "Ich habe gehört, dass Leute sagten, ich sei am Funken gewesen und deshalb nicht konzentriert. Aber es ist egal ob ich vor oder hinter mich geschaut habe, ob ich die Hände am Lenker hatte oder nicht, ob ich etwas getrunken hätte... Das hätte alles keinen Unterschied gemacht. Als van der Poel im letzten Moment rüberzog, konnte ich nichts mehr machen." Der Franzose betonte aber auch, dass er damit nicht van der Poel verantwortlich machen wolle.

Zehn Tage nach dem Unfall gehe es ihm nun "OK", erklärte Alaphilippe. "Ich weiß, dass es viel schlimmer hätte ausgehen können. An den Tagen nach der Operation hatte ich nicht so große Schmerzen erwartet. Ich habe schlecht geschlafen. Aber es ist gut, dass ich operiert wurde, auch wenn ich nicht gehofft hatte, so meinen Winter zu beginnen. Jetzt bin ich froh, daheim zu sein und nicht mehr solche Schmerzen zu haben."

Anfang November wird es ein Teamtreffen von Deceuninck - Quick-Step in Belgien geben, nach dem er auch in Herentals wieder den Arzt besuchen wird, der ihn operiert hat, um dann zu schauen, wann er wieder aufs Rad kann.

Das könnte Dich auch interessieren: Giro-Chef droht Top-Teams mit Ausladung

Zu früh gefeiert: Epischer Fail von Alaphilippe in Lüttich

Flandern-Rundfahrt OP nach Brüchen bei Alaphilippe: Sturz in Flandern mit Folgen 19/10/2020 AM 15:25