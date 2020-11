Auf welche Dauer das Engagement ausgelegt sein wird, wurde nicht mitgeteilt. Fest steht dagegen der neue Name des Teams: Qhubeka Assos. Qhubeka ist der Name der Wohltätigkeitsorganisation, die seit 2011 bereits zum Sponsorenpool gehört und nach Angaben des Rennstalls in den vergangen Jahren mehr als 30.000 Fahrräder an südafrikanische Kinder verschenkt hat.