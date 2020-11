In der vergangenen Woche war Groenewegen noch mit unerfreulicheren Schlagzeilen in den Medien: Der Radsportweltverband UCI verhängte eine neunmonatige Sperre gegen den Jumbo-Star, der im August zum Auftakt der Polen-Rundfahrt seinen Landsmann Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) im Sprintfinale von Katowice in die Absperrgitter gedrängt hatte, wobei dieser sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen hatte und ins Künstliche Koma versetzt werden musste.