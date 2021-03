Publiziert 09/03/2021 Am 20:25 GMT | Update 09/03/2021 Am 20:26 GMT

Die lange Liste der Stars setzen Weltmeister Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) sowie Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Olympiasieger Greg Van Avermaet (ag2r-Citroen) oder Wout Van Aert (Jumbo-Visma) fort.

Einzig in Sachen Top-Sprinter ist das Rennen weniger gut besetzt als die französische Konkurrenz Paris - Nizza.

Insgesamt 1109 Kilometer sind zwischen dem traditionellen Startort Lido di Camaiore im Nordwesten der Toskana und San Benedetto del Tronto an der Adria zu bewältigen – darunter das in diesem Jahr leicht veränderte Schlusszeitfahren über zehn Kilometer, was dafür sorgt, dass an den anderen sechs Tagen 1099 Kilometer zu absolvieren sind und somit ein recht hoher Tagesdurchschnitt.

Drei Etappen sind länger als 200 Kilometer – klar: Man will die Fahrer auf Mailand-Sanremo mit seinen 299 Kilometern vorbereiten, das nur vier Tage nach dem Ende von Tirreno-Adriatico wartet.

Tirreno - Adriatico 2021: Die Strecke

Den Auftakt ins Rennen macht eine Flachetappe mit Start und Ziel am Strand von Camaiore. Insgesamt dreimal könnten die Sprinter zum Zuge kommen, wobei die 3. Etappe nach Gualdo Tadino im Finale auf den letzten 20 Kilometern ständig leicht ansteigt und die 6. Etappe zum Lido di Fermo an der Adria auf dem finalen Rundkurs einen giftigen Hügel beinhaltet.

Dazwischen warten auf der 2. Etappe ein Teilstück für Puncheure mit einem zwar 7,5 Kilometer langen, aber nur 3,6 Prozent steilen Schlussanstieg nach Chiusdino und auf der 4. Etappe eine schwere Bergankunft am Prati di Tivo (14,7 km bei 7%).

Die 5. Etappe wird eine Angelegeheit für die explosivsten Fahrer im Feld, die auch bergauf kommen: Rund um Castelfidardo geht es ständig auf und ab über kurze Anstiege und die bis zu 18 Prozent steile Muro di Castelfidardo.

Die Favoriten für Tirreno - Adriatico

Nach seinem Triumph bei der UAE Tour ist Tour de France-Sieger Tadej Pogacar auch in Italien Top-Favorit. Doch der Slowene muss sich bei Tirreno-Adriatico einer noch härteren Konkurrenz stellen als beim WorldTour-Auftakt: Egan Bernal kommt mit der Empfehlung seines dritten Platzes bei Strade Bianche mit überraschend starker Form zur Fernfahrt, Simon Yates (BikeExchange) möchte seinen Titel verteidigen und auch dem Deceuninck-Duo Joao Almeida und Julian Alaphilippe ist alles zuzutrauen.

Zum erweiterten Favoritenkreis gehören außerdem Nairo Quintana (Arkéa – Samsic), Jakob Fuglsang (Astana – Premier Tech), Mikel Landa und Pello Bilbao (beide Bahrain Victorious) sowie Patrick Konrad (Bora – hansgrohe) und Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo). Ein Auge werfen sollte man auch auf Thibaut Pinot (Groupama – FDJ).

Besonders spannend wird außerdem der Auftritt von Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix) und Wout Van Aert (Jumbo – Visma), die beide auf Etappenjagd gehen könnten, aber mit Sicherheit auch bei der Bergankunft am Prati di Tivo einmal antesten wollen, wie lange sie bei den Besten mithalten können. Normalerweise sollten beide dort in Probleme geraten, doch verlieren sie nicht zu viel Zeit, wäre sogar der erste WorldTour-Rundfahrtsieg eines der beiden Cross-Überflieger nicht unmöglich. Das Zeitfahren in San Benedetto del Tronto und vor allem die weiteren Etappen für Puncheure liegen beiden.

In den Sprints ist Caleb Ewan (Lotto Soudal) der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Australier hat mit Jasper De Buyst und Roger Kluge seine beiden wichtigsten Anfahrer an Bord und mit seinem Tagessieg auf der Schlussetappe der UAE Tour auch schon Form bewiesen. Ihn fordern die Lokalmatadore Davide Ballerini (Deceuninck – Quick-Step) und Elia Viviani (Cofidis) sowie Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) und Max Kanter (DSM) sowie Tim Merlier (Alpecin – Fenix) heraus – wobei es bei letzterem wohl auch auf Mathieu van der Poel und darauf ankommt, was der Niederländer eigentlich genau vor hat: sprinten, klettern oder beides?

Die Teams bei Tirreno - Adriatico:

BikeExchange, Ag2r – Citroen, Alpecin – Fenix, Androni Giocattoli – Sidermec, Astana – Premier Tech, Bahrain Victorious, Bora – Hansgrohe, Cofidis, Deceuninck – Quick-Step, EF Education – Nippo, Eolo – Kometa, Gazprom – RusVelo, Groupama – FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché – Wanty – Gobert, Isreal Start-Up Nation, Jumbo – Visma, Lotto Soudal, Movistar, Arkéa – Samsic, DSM, Qhubeka Assos, Total Direct Energie, Trek – Segaredo , UAE Team Emirates

Die Etappen von Tirreno - Adriatico 2021:

1. Etappe, Mittwoch, 10.3.: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (156km)

2. Etappe, Donnerstag, 11.3.: Camaiore - Chiusdino (226km)

3. Etappe, Freitag, 12.3.: Monticiano - Gualdo Tadino (189km)

4. Etappe, Samstag, 13.3.: Terni - Prati di Tivo (148km)

5. Etappe, Sonntag, 14.3.: Castellalto - Castelfidardo (205km)

6. Etappe, Montag, 15.3.: Castelraimondo - Lido di Fermo (169km)

7. Etappe, Dienstag, 16.3.: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (11,1km/EZF)

