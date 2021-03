Publiziert 14/03/2021 Am 14:56 GMT | Update 14/03/2021 Am 15:04 GMT

Tour-Sieger Tadej Pogacar fährt bei Fernfahrt Tirreno-Adriatico in beeindruckender Weise seinem zweiten Gesamtsieg der jungen Radsport-Saison entgegen. Der 22-jährige Slowene vom UAE Team Emirates baute seine Führung im Klassement auf der fünften Etappe von Castellalto nach Castelfidardo aus und liegt nun 1:15 Minuten vor dem zweitplatzierten Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Der Tagessieg nach 205 km ging am Sonntag an den niederländischen Shootingstar Mathieu van der Poel. Der 26-Jährige gewann nach einer rund 50 km langen Solofahrt und feierte seinen zweiten Etappenerfolg des Rennens. Pogacar, der in der Schlussphase selbst attackiert und sich von den weiteren Verfolgern um van Aert abgesetzt hatte, kam van der Poel aber noch gefährlich nah. Sein Rückstand im Ziel betrug lediglich zehn Sekunden.

Tirreno-Adriatico endet am Dienstag mit einem 10,1 km langen Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto. Am Montag bietet sich den Sprintern im Ziel in Lido di Fermo eine Chance. Pogacar hatte im Februar die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen.

Tirreno - Adriatico Pogacar hängt Bernal bei Bergankunft ab - Van Aert glänzt VOR EINEM TAG

Bitter! Alaphilippe mit Schaltproblemen bei van-der-Poel-Antritt

Das könnte Dich auch interessieren: Roglic vernascht Ausreißer - Schachmann stark bei Bergankunft

(SID)

Mechanische Probleme: Pogacar springt die Kette raus

Paris - Nizza Paris - Nizza live im TV, im Livestream und Liveticker bei Eurosport 07/03/2021 AM 14:27