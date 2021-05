Publiziert 18/05/2021 Am 10:04 GMT | Update 18/05/2021 Am 10:04 GMT

"Ich fand es dort wirklich cool und habe festgestellt, dass Profiradsport eine sehr coole Welt ist", so Dumoulin, der sich auf der PK auch zu den Gründen für seine unvermutete Auszeit äußerte.

"Ich bin nicht mehr gut gefahren und hatte wenig Spaß auf dem Rad. Ich wusste nicht, woher das kam. Deshalb habe ich beschlossen, ab Ende Januar für eine Weile aufzuhören", sagte Dumoulin.

Das sei die beste Entscheidung gewesen, die er habe treffen können. In der Auszeit habe er sich ausgeruht, sich mit Freunden und Bekannten ausgetauscht und habe sein Rad zunächst nicht mehr angerührt.

Einen Tag nach dem Amstel Gold Race habe er mit Jumbo-Visma-Teammanager Richard Plugge dann aber gesprochen und ihn darauf hingewiesen, dass die Olympischen Spiele in seinem Hinterkopf seien.

Tom Dumoulin träumt von Olympia in Tokio

Danach habe er sich an den niederländischen Nationaltrainer gewandt. "Ich habe auch Koos Moerenhout angerufen. Er sagte: 'Die Tür ist noch offen, aber die Nominierung rückt näher.' Das war der Auslöser für mich, es wirklich ernst zu nehmen", erklärte Dumoulin.

"Dann traf ich schnell die Entscheidung: Ich möchte es versuchen. Ich fahre immer noch gerne Fahrrad, ich fahre immer noch schnell und ich habe die Olympischen Spiele seit fünf Jahren wie einen Traum im Hinterkopf", sagte Dumoulin, der nach den Olympischen Spielen entscheiden will, welche Rennen er in dieser Saison noch bestreiten will.

Als Vorbereitung auf Tokio, wo er am 24. Juli das Straßenrennen und vier Tage später das Zeitfahren bestreiten will, plant Dumoulin noch Einsätze bei den Niederländischen Zeitfahrmeisterschaften (16. Juni) und den Straßenmeisterschaften (20. Juni).

