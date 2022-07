Radsport

Highlights vom Auftakt: So lief die 1. Etappe der Tour de France Femmes in Paris vom Eiffelturm bis zum Finale auf den Champs-Elysées. Am Ende der knapp 82 Kilometer kam es zum Massensprint, nachdem zuvor zwei Stürze für Schreckmomente gesorgt hatten.

00:06:04, vor 4 Stunden