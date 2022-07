Radsport

Tour de France Femmes, Bergankunft Super Planche des Belles Filles: Steile Rampe als großes Finale in den Vogesen

Mit der Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles endet am Sonntag die Tour de France Femmes. Wir zeigen Euch, wie extrem schwer dieser Anstieg ist. das Profil weist eine maximale Steigung von 24% aus, dazu ist der letzte Kilometer nicht asphaltiert, sondern führt über Schotter zum Ziel. Der krönende Abschluss der Rundfahrt in den Vogesen hier in der Videoanimation!

00:00:27, vor einer Stunde