Radsport

Tour de France Femmes, 8. Etappe: Das Finale am Schlussanstieg zur Planche des Belles Filles - Van Vleuten siegt

Das Finale am Schlussanstieg zur Planche des Belles Filles: Annemiek van Vleuten siegt auf der 8. Etappe der Tour de France Femmes in den Vogesen. Die Niederländerin hatte bereits am Samstag die schwere Bergetappe über den Großen Belchen im Elsass nach Le Markstein gewonnen und dabei das Gelbe Trikot erobert.

00:03:44, vor 11 Minuten