Radsport

Tour de France Femmes: Marianne Vos feiert auf 6. Etappe historischen Sieg - Wiebes und Kopecky stürzen

Marianne Vos (Jumbo-Visma) hat auf der 6. Etappe als erste Frau in der Geschichte der Tour de France Femmes einen Etappensieg im Gelben Trikot geholt. Die Niederländerin triumphierte in Rosheim im Massensprint. Pech hatte Lorena Wiebes. Die Landsfrau von Vos, die stellvertretend das Grüne Trikot trägt, kam in einer Abfahrt zusammen mit Lotte Kopecky zu Fall und fiel weit zurück. Die Highlights.

00:02:53, vor einer Stunde